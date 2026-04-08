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mercoledì 8 aprile 2026

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Iran, Mantovano: "Tirato un sospiro di sollievo. Si arrivi a pace vera, stabile"

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“Stanotte tutti abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Credo che debbano incidere maggiormente le preoccupazioni espressa dall’Unione Europea nel suo insieme, dai singoli stati che ne fanno parte a cominciare dall’Italia e direi dalle parole del Santo Padre che anche nei conflitti più aspri non vadano colpite le popolazioni civili e le infrastrutture essenziali. Però credo che dobbiamo fare tutti un passo in avanti e in questo siamo impegnati in questi 15 giorni, perché dal cessate il fuoco così precario si arrivi a condizioni da pace vera, vera e stabile”. Lo ha detto Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervistato a margine della cabina di regia per la Terra dei Fuochi che si è svolta a Caivano.