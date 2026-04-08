Iran, Mantovano: "Tirato un sospiro di sollievo. Si arrivi a pace vera, stabile"

“Stanotte tutti abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Credo che debbano incidere maggiormente le preoccupazioni espressa dall’Unione Europea nel suo insieme, dai singoli stati che ne fanno parte a cominciare dall’Italia e direi dalle parole del Santo Padre che anche nei conflitti più aspri non vadano colpite le popolazioni civili e le infrastrutture essenziali. Però credo che dobbiamo fare tutti un passo in avanti e in questo siamo impegnati in questi 15 giorni, perché dal cessate il fuoco così precario si arrivi a condizioni da pace vera, vera e stabile”. Lo ha detto Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervistato a margine della cabina di regia per la Terra dei Fuochi che si è svolta a Caivano.