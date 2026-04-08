Iran, la tv di Teheran: "Le nostre mani restano sul grilletto: se il nemico sbaglia, sarà punito"

La tv di Stato iraniana ha annunciato una tregua di due settimane nel conflitto tra Teheran, Washington e Tel Aviv. “Abbiamo ottenuto una grande vittoria e costretto l’America criminale ad accettare il nostro piano in 10 punti“, comunica un conduttore televisivo, che specifica: “Ciò non significa la fine della guerra. L’Iran accetterà il cessate il fuoco solo quando i principi contenuti nel suo piano saranno accettati”. Teheran però non smorza i toni aggressivi: “Le nostre mani restano sul grilletto. Qualora il nemico commettesse il minimo errore, esso sarà punito con tutta la forza”.