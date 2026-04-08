Iran, la Tv di Teheran annuncia l'OK a una tregua di due settimane

L’Iran ha accettato la proposta di tregua di due settimane avanzata dal Pakistan, a seguito di frenetici sforzi diplomatici di Islamabad e di un intervento dell’ultimo minuto della Cina, che ha chiesto all’Iran di mostrare flessibilità e allentare le tensioni. La conferma è arrivata anche dalla televisione di Stato iraniana, che ha specificato che i negoziati partiranno il prossimo 10 aprile a Islamabad, in Pakistan. “Questo periodo potrà essere esteso con l’accodo di entrambe le parti”, ha specificato la tv di Teheran.