Inghilterra, il re Carlo e la regina Camilla festeggiano i 21 anni di matrimonio

Il re d’Inghilterra Carlo III e la regina Camilla appaiono sorridenti mentre partecipano alla funzione del Giovedì Santo reale presso la cattedrale di St Asaph, nel Galles settentrionale. È stato l’ennesimo impegno per Charles e Camilla in quello che è stato finora un 2026 impegnativo. Il ritmo dei doveri reali per la coppia ormai è serrato, dopo 21 anni di matrimonio. Giovedì 9 aprile infatti ricorrono 21 anni da quando Camilla sposò l’allora erede al trono britannico. Ma la strada per salire sui gradini della Cappella di San Giorgio a Windsor è stata lunga. Attraverso un’avventura precoce, i matrimoni con altre persone, la loro relazione altamente pubblicizzata e la morte della prima moglie di Carlo, Diana, hanno superato una miriade di problemi prima di pronunciare finalmente il fatidico “Sì”. Conosciutisi oltre 50 anni fa, dall’inizio della loro vita matrimoniale, la coppia reale ha mantenuto un fitto programma, dall’incontro con i sostenitori nelle città di tutto il Regno Unito, agli eventi con le star del palcoscenico e dello schermo. Tra poche settimane, Charles e Camilla faranno la loro prima visita di Stato negli Stati Uniti per celebrare il 250° anniversario dell’Indipendenza americana e per sottolineare gli stretti legami che esistono tra le due nazioni.