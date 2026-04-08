“Il diavolo veste Prada 2”, Meryl Streep: “Ora tra noi chimica diversa, nel primo ero un po’ infelice”

Meryl Streep e Anne Hathaway hanno portato il fascino della rivista Runway a Seul, in Corea del Sud, partecipando a una conferenza stampa per “Il diavolo veste Prada 2”, a quasi vent’anni di distanza dal primo film di questa serie dedicata alla moda. Il sequel riunisce il cast principale originale — tra cui Emily Blunt e Stanley Tucci — con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna. “Nel primo film l’intesa tra noi era diversa perché non ci conoscevamo”, ha spiegato Streep che poi rivolgendosi ad Anne Hathaway ha aggiunto: “Nel primo mi sentivo un po’ infelice. Ma questa volta mi è piaciuto tantissimo riaccendere l’energia tra noi. E mi è piaciuto incontrarti come donna matura, non come ragazzina”