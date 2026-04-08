Corea del Nord lancia missili balistici verso il Mar Orientale

Diversi missili balistici a corto raggio lanciati dalla Corea del Nord verso il Mar Orientale, come confermato dall’esercito sudcoreano. I lanci, avvenuti dalla zona di Wonsan, nel nord della Corea del Nord. I missili hanno percorso circa 240 chilometri. Si tratta del quarto lancio confermato di missili balistici da parte di Pyongyang nel 2026. Le autorità sudcoreane continuano a mantenere alta la vigilanza, in collaborazione con gli Stati Uniti, contro eventuali nuove azioni promosse dalla Corea del Nord.