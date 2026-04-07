Roma, Gdf sequestra oltre 7mila paia di scarpe per bambini contraffatte

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un mirato intervento a tutela del mercato e dei consumatori. L’attività ha avuto origine nel quartiere Esquilino, dove una pattuglia dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Roma, durante il controllo di un esercizio commerciale, ha rilevato l’esposizione alla vendita di calzature per bambini riportanti marchi presumibilmente contraffatti. I successivi accertamenti e il monitoraggio dei canali di approvvigionamento hanno permesso di individuare un magazzino di stoccaggio situato in via Melibeo, in zona La Rustica. All’interno del deposito sono state rinvenute e sottoposte a sequestro oltre 7.000 paia di scarpe recanti i loghi di noti brand internazionali, come “New Balance” e “UGG”, nonché l’immagine del personaggio protetto da copyright “Kuromi”. La merce, qualora immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare proventi illeciti stimati in circa 100.000 euro, con un potenziale danno economico per le aziende titolari dei diritti quantificato in oltre 460.000 euro. I legali rappresentanti delle società riconducibili al punto vendita e al deposito sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, e ricettazione.