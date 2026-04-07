Iran, colonne di fumo su Teheran: gli aerei colpiscono la città prima della scadenza dell'ultimatum

Colonne di fumo si sono sollevate su Teheran mentre gli attacchi aerei colpivano la capitale iraniana poche ore prima della scadenza dell’ultimatum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. I funzionari iraniani hanno esortato i giovani a formare catene umane per proteggere le centrali elettriche. Trump ha minacciato di distruggere tutte le centrali elettriche e i ponti dell’Iran se Teheran non consentirà la ripresa completa del traffico nello stretto, attraverso il quale transita in tempo di pace un quinto del petrolio mondiale. Nel frattempo, un’ondata di attacchi ha colpito l’Iran, anche nelle zone residenziali di Teheran, uccidendo quasi tre dozzine di persone. Sebbene l’Iran non possa eguagliare la sofisticatezza degli armamenti statunitensi e israeliani o il loro dominio aereo, la sua stretta su Hormuz sta causando gravi danni all’economia mondiale e aumentando la pressione su Trump sia in patria che all’estero.