Spagna, Sanchez: "22 milioni di iscritti alla previdenza sociale, stiamo facendo la storia"

Per la prima volta la Spagna raggiunge i 22 milioni di iscritti alla previdenza sociale. Lo ha annunciato il premier Pedro Sanchez con un video pubblicato sui social. “La Spagna ha la squadra migliore”, ha detto indossando la maglia della nazionale di calcio iberica. “Siete voi che vi alzate, che insegnate, che servite, che vi mettete in gioco, che avete appena iniziato e che lavorate già da un po’. Siete voi che coltivate, che spingete, che vi alzate e costruite questo Paese. Siamo una squadra che sta facendo la storia. Per la prima volta, la Spagna raggiunge i 22 milioni di iscritti alla previdenza sociale. Insieme costruiamo il miglior Paese possibile. 22 milioni di posti di lavoro”.