Libano, colpito da attacco israeliano un edificio a Ain Saadeh

I residenti di un villaggio nel sud del Libano hanno descritto il momento in cui un edificio è stato colpito da un attacco israeliano. L’edificio, situato ad Ain Saadeh, nelle montagne a est di Beirut, è stato colpito il giorno di Pasqua. L’esercito israeliano non ha rilasciato dichiarazioni sull’attacco e l’obiettivo rimane incerto. Il partito Forze Libanesi, contrario a Hezbollah, ha accusato il gruppo militante sciita di aver trascinato il Libano in una nuova guerra con Israele. Gli attacchi israeliani nelle zone a maggioranza cristiana hanno alimentato le tensioni settarie, con i residenti locali preoccupati che membri di Hezbollah possano nascondersi tra i civili sciiti sfollati che si sono rifugiati lì.