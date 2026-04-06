Cosenza, ultraleggero precipita sulla spiaggia: illese le due persone a bordo

(LaPresse) Un velivolo ultraleggero è precipitato lunedì mattina sulla spiaggia nel territorio di Grisolia (Cosenza), sul Tirreno cosentino. A bordo due persone che sono rimaste illese. Il velivolo, un biposto modello P92 Tecnam ultraleggero a tre assi, ala alta, era partito da Siracusa ed era diretto a Grumento Nova (Potenza). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l’area interessata. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri di Santa Maria del Cedro, che fanno parte della compagnia di Scalea, e il personale del servizio sanitario 118. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente.