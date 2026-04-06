Artemis II, gli astronauti entrano nella sfera di influenza della Luna: l'annuncio della Nasa in diretta

(LaPresse) Gli astronauti della missione Artemis II sono entrati nella sfera di influenza della Luna. L’equipaggio – composto da Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen – batterà il record di distanza percorsa dall’uomo dalla Terra volando intorno al lato nascosto della Luna, ha fatto sapere la Nasa sui social. “Abbiamo appena ricevuto la conferma che la capsula Orion e la sua crew sono entrati ufficialmente nella sfera di influenza della Luna. Questo traguardo è stato raggiunto dopo quattro giorni, sei ore, due minuti e 54 secondi nella missione Artemis II”, ha affermato la centrale di controllo della missione che ha sede a Houston. “E’ un traguardo pazzesco. Inoltre prima abbiamo visto che la Terra si stagliava come una falce fuori dal portello laterale e la Luna fuori dalla finestra numero tre. E sicuramente la luna è più grande della Terra”, ha dichiarato l’astronauta Christina Koch in collegamento con Houston.