Ucraina, la tennista Marta Kostyuk si allena a Kiev mentre risuona l'allarme antiaereo

Marta Kostyuk, tennista ucraina n°27 del mondo, si allena a Kiev mentre risuonano le sirene antiaeree. L’atleta 23enne, che si sta preparando per l’inizio della stagione sulla terra rossa, ha deciso di pubblicare il video su Instagram mostrando la sua quotidianità in uno scenario ancora critico. Kostyuk, inoltre, è connazionale di Elina Svitolina, n°7 Wta, che, da quando è iniziata l’invasione di Mosca dell’Ucraina su larga scala, non stringe più la mano a tenniste russe e bielorusse.

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