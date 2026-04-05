Pasqua di solidarietà con Sant’Egidio

Trecento invitati provenienti da tutte la parti del mondo. Musulmani, cattolici, tutti insieme a festeggiare la “Pasqua dell’amicizia e della solidarietà” promossa come ogni anno da Sant’Egidio a Roma. Un’occasione per ribadire un importante messaggio di pace e fratellanza. “L’idea nasce dalla comunità di Sant’Egidio che vuole mettere a tavola gente e popoli diversi”, spiega Daniela Moretti, Responsabile Scuola di lingua e cultura italiana di Sant’Egidio. “Persone che proprio in questi giorni di festa sentono ancora di più la solitudine. Con noi ci sono tanti volontari e gli studenti della scuola di lingua e cultura italiana. Nei giorni scorsi abbiamo festeggiato con gli amici musulmani la fine del mese di Ramadan che quest’anno è coinciso con il nostro periodo di Quaresima. Un modo per festeggiare con rispetto le varie feste di religioni differenti. Oggi i nostri amici musulmani hanno sentito il dovere di aiutarci nell’organizzazione di questa nostra festa di Pasqua”, aggiunge.