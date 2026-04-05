Libano, raid israeliano su Beirut: colonna di fumo sulla capitale

Fumo sullo skyline di Beirut mentre continuavano gli scontri tra Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah, sostenuto dall’Iran. Si sentivano le esplosioni mentre un attacco colpiva la città. Il 2 marzo, due giorni dopo che Israele e gli Stati Uniti avevano attaccato l’Iran, scatenando l’escalation del conflitto in Medio Oriente, Hezbollah ha lanciato missili contro Israele. Ha affermato che la salva era una rappresaglia per l’uccisione della Guida Suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei, e per le “ripetute aggressioni israeliane” in Libano. Da allora Israele ha lanciato una serie di attacchi aerei in Libano, prendendo di mira le postazioni di Hezbollah a Beirut, secondo quanto riferito dall’esercito israeliano. Gli attacchi israeliani hanno continuato a bombardare il Libano mentre le sue truppe si sono spostate nel sud del Paese.