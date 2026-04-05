Libano, operazioni al confine con la Siria dopo l'avviso di Israele di possibili attacchi

Le autorità libanesi hanno adottato misure precauzionali presso il principale valico di frontiera tra Libano e Siria, dopo che l’esercito israeliano aveva emesso un avviso di evacuazione e aveva preannunciato un attacco. L’esercito israeliano ha affermato che Hezbollah stava utilizzando il valico per contrabbandare equipaggiamento militare. L’agenzia di stampa statale libanese ha riferito che il ministro dei Lavori pubblici Fayez Rasamny ha contattato gli autisti dei camion al valico di Masnaa durante l’allerta, dando il via a rapide misure precauzionali. Le autorità libanesi sono intervenute per sgomberare i camion bloccati tra Masnaa e Jdeidet Yabous sul lato siriano del confine. Circa 200 camion con i conducenti sono stati trasferiti nei depositi doganali. Rasamny ha negato le accuse di contrabbando. Mazen Alloush, portavoce dell’autorità portuale e doganale siriana, ha dichiarato in un comunicato che il valico di frontiera è “destinato esclusivamente al traffico civile e non viene utilizzato per scopi militari”. Ha annunciato la sospensione del traffico di frontiera «fino a quando i potenziali rischi non si saranno attenuati».