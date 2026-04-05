Israele, l'Iran colpisce Haifa: tra i feriti anche un neonato

L’ultimo attacco contro Israele proveniente dall’Iran ha colpito un condominio ad Haifa. I paramedici hanno riferito di essersi precipitati sul posto e di aver setacciato le macerie per estrarre i feriti, trovando un uomo anziano in gravi condizioni. Hanno aggiunto che altre tre persone, tra cui un neonato, hanno riportato ferite lievi. Foto e video mostrano gran parte dell’edificio a più piani ridotto in macerie. I soccorritori hanno descritto i danni come conseguenza di un impatto diretto. Non è stato immediatamente chiaro se l’edificio fosse stato colpito da un missile iraniano o da schegge provenienti da un’intercettazione missilistica.