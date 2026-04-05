Iran, Teheran: "Trump sconfitto e in preda al panico"

Le forze armate iraniane hanno fatto sapere che quattro velivoli statunitensi sono stati distrutti durante la complessa operazione di salvataggio condotta da Washington per recuperare un aviatore disperso. Il tenente colonnello Ebrahim Zolfaghari è intervenuto alla tv di Stato iraniana, sostenendo che due elicotteri Black Hawk e due aerei da trasporto militare C-130 sono stati abbattuti nella provincia di Isfahan. Inoltre ha definito la missione un “totale fallimento” e ha affermato che Donald Trump, “sconfitto”, è “in preda al panico” e ricorre “a menzogne”.