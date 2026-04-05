Iran, il ministro della Cultura: "Trump è instabile e delirante"

Il ministro della Cultura iraniano, Sayed Reza Salihi-Amiri, ha respinto le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “E’ instabile e delirante, la società iraniana in genere non presta attenzione alle sue dichiarazioni, poiché ritiene che gli manchi l’equilibrio personale, comportamentale e verbale”, ha dichiarato in un’intervista all’Associated Press.

Il presidente Usa ha dichiarato che martedì colpirà le centrali elettriche e i ponti dell’Iran se lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso al traffico marittimo. Proprio sulla striscia di mare centrale per il mercato mondiale di gas e petrolio è intervenuto il ministro della Cultura iraniano: “Lo Stretto è aperto al mondo, ma chiuso ai nemici di Teheran“.