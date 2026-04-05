Iran, aereo americano abbattuto: il video dei resti del velivolo

Domenica, la TV di Stato iraniana ha mandato in onda un video in cui si vedono quelle che sostiene essere parti di aerei americani abbattuti dalle forze di polizia iraniane mentre sorvolavano Isfahan alla ricerca del pilota statunitense disperso, di cui il presidente Usa Trump ha annunciato il salvataggio. Tuttavia, un funzionario dei servizi segreti regionali informato sulla missione ha riferito all’Associated Press che l’esercito statunitense ha fatto esplodere due aerei da trasporto a causa di un malfunzionamento tecnico facendo intervenire ulteriori velivoli per completare il salvataggio.