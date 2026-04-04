Meloni incontra l'emiro Al Thani, focus su sforzi diplomatici per uscire dalla crisi

Dopo la visita a Gedda, Giorgia Meloni ha fatto tappa a Doha, dove è stata ricevuta dall’Emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. La premier, informa una nota di palazzo Chigi, ha prima ringraziato l’Emiro “per l’assistenza fornita nell’evacuazione dei numerosi cittadini italiani, in particolare turisti in transito, che hanno voluto lasciare il Qatar all’inizio del conflitto e ha sottolineato il messaggio di vicinanza che la sua presenza intende esprimere a fronte degli attacchi iraniani al Qatar”. I due leader hanno discusso degli “sforzi diplomatici in corso per l’uscita dalla crisi e per garantire un’architettura di sicurezza regionale sostenibile”. Palazzo Chigi informa anche sono state approfondite anche le questioni energetiche, “alla luce del rapporto consolidato tra Italia e Qatar in questo ambito, confrontandosi sulle possibili azioni di mitigazione per gli shock subiti”.