Iran, missile colpisce il centro di Israele: almeno un ferito

Sabato notte, un missile iraniano ha colpito Bnei Brak, nel centro di Israele. Nell’attacco è rimasto ferito un 45enne, le cui condizioni, secondo i soccorritori, sono “lievi”. L’uomo è stato raggiunto da schegge di vetro ed è stato medicato sul posto prima di essere trasportato in ospedale.

Nel frattempo, l’esercito israeliano ha dichiarato che la sua aviazione ha colpito siti di stoccaggio di missili balistici e antiaerei a Teheran. La guerra, giunta alla sesta settimana, sta destabilizzando le economie di tutto il mondo, poiché l’Iran risponde agli attacchi statunitensi e israeliani prendendo di mira le infrastrutture energetiche della regione del Golfo e rafforzando il proprio controllo sulle spedizioni di petrolio e gas naturale attraverso lo Stretto di Hormuz.