Napoli, sequestrati 5000 litri di gasolio di contrabbando: tre denunce

La Guardia di Finanza di Napoli ha individuato e sottoposto a sequestro in città circa 5.000 litri di gasolio di contrabbando, denunciando tre responsabili. In particolare, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli, a seguito di un’attività di controllo economico del territorio, hanno scoperto, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, un box auto utilizzato come deposito di contenitori tipo “bulk”. All’interno dei cinque serbatoi rinvenuti, da circa mille litri ciascuno, era contenuto gasolio di contrabbando, sottratto al pagamento dell’accisa e pronto per essere utilizzato come rifornimento per autotrazione attraverso una filiera di distribuzione abusiva. Nel deposito sono stati sorpresi anche tre soggetti, tutti già noti alle forze dell’ordine, denunciati alla Procura di Napoli con l’accusa di contrabbando sui prodotti energetici e omessa denuncia di materie esplodenti.