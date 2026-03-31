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martedì 31 marzo 2026

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Libano, missile israeliano distrugge un edificio nel sobborgo meridionale di Beirut

LaPresse
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Poco più di un’ora dopo aver inviato un avviso di evacuazione a un edificio nel sobborgo meridionale di Beirut, gli aerei da guerra israeliani lo hanno colpito, distruggendo le infrastrutture. La guerra tra Hezbollah e Israele ha ucciso 1.268 persone da quando è iniziata il 2 marzo. Tra le vittime ci sono 125 bambini e 88 donne, dice il ministero della Sanità. Martedì 21 persone sono state uccise e 70 ferite nelle ultime 24 ore. Hezbollah ha innescato l’ultima guerra lanciando razzi contro Israele due giorni dopo che Israele e gli Stati Uniti avevano iniziato i loro attacchi contro l’Iran, in cui avevano ucciso alti funzionari iraniani tra cui il leader supremo Ali Khamenei. Hezbollah ha affermato che uno dei motivi per cui ha attaccato Israele è stato quello di vendicare l’uccisione di Khamenei, che era una delle figure religiose musulmane sciite più importanti a livello mondiale.