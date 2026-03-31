Iran, Hegseth: "Colloqui attivi e concreti, per ora negoziamo con le bombe"

“Avendo parlato con Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco Rubio e molti altri, posso dire che i colloqui sono molto concreti, sono attivi e stanno guadagnando terreno. E lo apprezziamo. Preferiremmo di gran lunga raggiungere un accordo. Se l’Iran fosse disposto a rinunciare al materiale bellico in suo possesso e alle sue ambizioni. Non vogliamo dover ricorrere a mezzi militari più consistenti del necessario. Ma non intendevo scherzare quando ho detto che nel frattempo avremmo negoziato con le bombe. Il nostro compito è quello di costringere l’Iran a rendersi conto che questo nuovo regime si troverebbe in una posizione migliore se accettasse un accordo. E quindi continueremo”. Lo dice il segretario Usa alla Difesa Pete Hegseth nel corso di una conferenza stampa.