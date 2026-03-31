Hockey, Gios: "Milano avrà una squadra e si chiamerà Hockey Club"

“La Casa del Ghiaccio è un presupposto indispensabile. Senza un impianto per il ghiaccio non si fa nessuna attività. Oggi finalmente un sogno si realizza, perché oggi questo progetto si concretizza. Sono convinto che fra settembre e ottobre potremo cominciare a pattinare a Milano e questo è il presupposto fondamentale per riportare gli sport del ghiaccio a Milano. Milano merita ovviamente un campionato importante, l’obiettivo è che questa nuova squadra, che si chiamerà anche Milano Hockey Club, si possa iscrivere all’Ice Hockey League: è una cosa che non dipende da noi, non dipende dagli imprenditori, dipenderà molto dalla serietà della proposta. La proposta è stata presentata in modo serio, con dei professionisti che operano già nel settore del hockey in Svizzera, che sono accreditati a vari livelli, quindi gli auspici sono i migliori”. Lo ha detto il presidente della Federghiaccio Andrea Gios, a margine della presentazione della Milan Ice Fiera Arena.