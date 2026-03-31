Hockey, Bozzetti: "La ‘casa del ghiaccio’ in Fiera prende forma, a maggio al via i lavori"

“A Milano sarà finalmente una casa per i tanti appassionati del ghiaccio. Non vogliamo assolutamente che la fiamma olimpica si possa spegnere. Ci sarà questo impianto presso il quartiere fieristico di Rho e Pero e finalmente tutti gli appassionati potranno andare a pattinare, auspichiamo anche di poter avere una squadra di hockey visto che Milano ha vinto 32 titoli nazionali nella propria storia”. Lo ha detto Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano a margine della presentazione della Milan Ice Fiera Arena. “L’impianto temporaneo sarà localizzato all’ingresso della Porta Sud di fronte al centro servizi a soli dieci minuti di percorrenza a piedi dalla metropolitana e dalla stazione della ferrovia. Non ci sarà alcuna interferenza con le manifestazioni fieristiche che verranno organizzate regolarmente. A maggio realizzeremo la piattaforma che dovrà poi ospitare la tendostruttura che arriverà nel mese di giugno e a settembre invece installeremo la pista del ghiaccio con le tribune per essere pronti ad ottobre. Auspico di organizzare a ottobre anche degli eventi di opening sia per quanto riguarda il pattinaggio artistico che per quanto riguarda l’hockey”.