Traffico internazionale di droga, 20 arresti tra Italia e Spagna e sequestri milionari

La Guardia di Finanza di Milano, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica e con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e di Eurojust, ha concluso un’importante operazione contro un’associazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’indagine, condotta in sinergia con i Mossos d’Esquadra e avviata nel 2024 dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Milano, ha permesso di ricostruire l’organigramma di due consorterie criminali, composte da soggetti di origine Rom e magrebina, che importavano hashish dal Marocco per rifornire le piazze di spaccio di Milano, Sud Italia e Barcellona.

Nel corso dell’operazione internazionale, eseguita a Milano, Barcellona e Marbella, sono state arrestate 20 persone e sequestrati ingenti quantitativi di stupefacente, armi, denaro contante e beni di lusso, tra cui una Ferrari 296 GTB e una BMW M4 Competition. Solo tra agosto e settembre 2024 sono stati sequestrati in Italia circa 125 kg di hashish, mentre in Spagna ulteriori 51 kg, due armi e 68.000 euro in contanti. L’operazione ha incluso anche la fase di aggressione patrimoniale, con provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca dei beni accumulati illecitamente. L’attività dimostra l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto del narcotraffico e nella tutela della legalità economico-finanziaria, restituendo alla collettività le ricchezze accumulate dalla criminalità. Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari; la responsabilità penale degli indagati sarà definitivamente accertata con la sentenza irrevocabile, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza.