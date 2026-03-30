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lunedì 30 marzo 2026

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Parigi, traffico in tilt per la protesta di pullman e camion

LaPresse
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A passo d’uomo sulla tangenziale di Parigi contro l’aumento dei prezzi del carburante. La protesta degli autisti di pullman e camion ha mandato in tilt il traffico nella capitale francese. I prezzi del carburante sono alle stelle per le conseguenze della guerra in Medio Oriente. Venerdì il governo francese ha annunciato un piano limitato in alcuni settori per mitigare l’impatto dell’offensiva statunitense-israeliana in Iran, che prevede 50 milioni di euro il mese prossimo per il settore dei trasporti, che è stato duramente colpito.
Ma per i professionisti questo non è sufficiente. Chiedono allo Stato aiuti maggiori rispetto a quelli annunciati la scorsa settimana.