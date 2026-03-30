Libano, sfollati oltre un milione di persone: le strade di Beirut piene di tende

La popolazione libanese affronta una grave crisi umanitaria mentre i combattimenti tra Israele e il gruppo militante Hezbollah continuano nel sud del Paese. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato l’estensione dell’invasione, con l’obiettivo dichiarato di creare una «zona di sicurezza» per proteggere Israele dagli attacchi missilistici di Hezbollah. Oltre un milione di libanesi sono stati sfollati, trovando rifugio in scuole pubbliche o in tende lungo le strade, mentre cresce la paura che l’invasione possa portare a una nuova occupazione. Nonostante tutto, alcuni sperano ancora di poter tornare alle loro case. Il bilancio delle vittime in Libano supera le 1.200 persone, con oltre 3.500 feriti secondo il Ministero della Salute, tra cui 52 operatori sanitari deceduti dall’inizio dell’escalation militare.