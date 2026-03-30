Iran, l’Università di scienza e tecnologia distrutta da un raid israeliano

Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano dopo una serie di attacchi aerei israeliani contro diverse università, alcune delle quali sarebbero coinvolte, secondo Israele, in attività legate alla ricerca nucleare. La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha avvertito che l’Iran potrebbe considerare le università israeliane e i campus statunitensi nella regione come «obiettivi legittimi», a meno che non vengano garantite misure di sicurezza per gli atenei iraniani, secondo quanto riportato dai media statali. Tra i campus stranieri menzionati figurano università statunitensi con sedi in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, tra cui Georgetown University, New York University e Northwestern University, mentre le preoccupazioni sul programma nucleare restano al centro delle crescenti tensioni regionali.