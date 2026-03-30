Federica Brignone a 'Che Tempo Che Fa': “Nello sci si rischia tutti i giorni”

La campionessa di sci Federica Brignone, nella puntata di domenica 29 marzo, è stata ospite di Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio sul canale Nove, per parlare di carriera, rischi dello sport e giovani talenti. Riguardo al rischio e agli infortuni nello sci, Brignone ha dichiarato: “Nel nostro sport si rischia tutti i giorni. Ho sempre partecipato ai campionati italiani e soprattutto l’ho fatto per i ragazzi più giovani. Quando ero ragazzina guardavo le campionesse che vincevano le Coppe del mondo… Spero che i giovani possano prendere spunto”. La bicampionessa olimpica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ha poi raccontato le emozioni dopo la prima gara post infortunio: “In quel momento ho pensato a tutte le difficoltà affrontate per arrivare in pista. È stato un momento molto commovente”.