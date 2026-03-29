No Kings, Bruce Springsteen: "L'Ice ha portato morte e terrore a Minneapolis, avete scelto la città sbagliata"

Bruce Springsteen ancora una volta si espone contro Donald Trump. “The Boss” è salito sul palco del concerto organizzato in occasione della manifestazione “No Kings“, a Minneapolis, contro le politiche del presidente statunitense e la guerra in Medio Oriente. “Lo scorso inverno le truppe federali hanno portato morte e terrore nelle strade di Minneapolis. Beh, hanno scelto la città sbagliata. La forza e la solidarietà della gente di Minneapolis e del Minnesota sono state fonte di ispirazione per l’intero Paese. La vostra forza e il vostro impegno ci hanno dimostrato che questa è ancora l’America”, ha detto il cantautore ricordando Renée Good e Alex Pretty, uccisi dagli agenti dell’Ice. “Questo incubo reazionario e questa invasione delle città americane non passeranno inosservati. Ci avete dato speranza e coraggio. E per coloro che hanno dato la vita per noi: Renée Good, madre di tre figli, brutalmente assassinata. Alex Pretty, infermiere, giustiziato dall’Ice, colpito alla schiena e lasciato morire per strada senza che il nostro governo senza legge abbia nemmeno avuto la decenza di indagare sulle loro morti. Il loro coraggio, il loro sacrificio e i loro nomi non saranno dimenticati”.