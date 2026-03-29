Cile, la festa della vendemmia attrae migliaia di visitatori: le immagini da Valparaiso

In Cile, sabato migliaia di persone si sono radunate al Panquehue Harvest Festival nella regione cilena di Valparaíso, a circa 120 chilometri a nord-ovest della capitale, Santiago. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di degustare i vini di nove aziende vinicole della Valle dell’Aconcagua, la regione in cui il Cile produce la maggior parte del proprio vino, comprese alcune delle etichette più prestigiose del Paese. Tra i progetti emergenti, Casa Padic si è distinta dopo essere stata inserita nella guida Alistair Cooper MW by Catad’Or 2025. Alcuni partecipanti al festival hanno anche fatto un salto indietro nel tempo, prendendo parte a una tradizionale gara di pigiatura dell’uva, in cui i concorrenti hanno schiacciato l’uva in tini di legno come parte del processo di vinificazione. Con oltre 40 celebrazioni che si svolgono tra febbraio e maggio, le feste della vendemmia cilene del 2026 si estendono da nord a sud del Paese e si collocano tra le principali attrazioni turistiche di fine estate. Secondo il Profilo dei Visitatori 2025, redatto dal Sottosegretariato al Turismo, da Enoturismo Chile e dall’Università di Talca, il pubblico è prevalentemente femminile (61%) e in gran parte locale, con il 77,9% dei partecipanti proveniente dalla stessa regione in cui si tiene la festa.