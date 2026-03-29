Afghanistan, gravi inondazioni per forti piogge: almeno 17 morti

Gravi inondazioni, una frana e temporali in alcune zone dell’Afghanistan hanno causato almeno 17 morti e 26 feriti solo nelle ultime 24 ore, con ulteriori forti piogge previste nel corso di lunedì. Il numero delle vittime potrebbe aumentare man mano che le squadre dell’Autorità nazionale per la gestione delle catastrofi del Paese effettuano i sopralluoghi nelle zone colpite, ovvero 13 delle 34 province afghane.

Il maltempo ha causato la distruzione totale o parziale di 147 abitazioni, spazzato via 80 chilometri di strade e distrutto terreni agricoli, canali di irrigazione e attività commerciali. In totale, sono state colpite 530 famiglie.