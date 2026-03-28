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sabato 28 marzo 2026

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Usa, a Washington grande manifestazione per la giornata 'No Kings'

LaPresse
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Gli organizzatori delle manifestazioni “No Kings” di sabato in tutti gli Usa prevedono che le proteste contro le azioni del presidente Donald Trump e della sua amministrazione potrebbero sommarsi a una delle più grandi manifestazioni nella storia degli Stati Uniti, con il Minnesota al centro della scena. A Washington, centinaia di manifestanti si sono spostati per le strade, oltre il Lincoln Memorial e nel National Mall, portando cartelli con la scritta “Metti giù la corona, clown”. I manifestanti suonano campanelle e tamburi e cantano “No kings”.