Usa, a Washington grande manifestazione per la giornata 'No Kings'

Gli organizzatori delle manifestazioni “No Kings” di sabato in tutti gli Usa prevedono che le proteste contro le azioni del presidente Donald Trump e della sua amministrazione potrebbero sommarsi a una delle più grandi manifestazioni nella storia degli Stati Uniti, con il Minnesota al centro della scena. A Washington, centinaia di manifestanti si sono spostati per le strade, oltre il Lincoln Memorial e nel National Mall, portando cartelli con la scritta “Metti giù la corona, clown”. I manifestanti suonano campanelle e tamburi e cantano “No kings”.