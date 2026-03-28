Fratoianni: "Salis? Vicenda enorme, Tajani convochi l'ambasciatore tedesco"

“Questa è la piazza del No alla guerra e del No ai re che le guerre le scatenano. In questo mondo c’è una concentrazione di potere sempre più enorme e chi ha questo potere lo usa per scatenare guerre. Questa è la piazza che dice democrazia”. Così Nicola Fratoianni di Avs rispondendo ai giornalisti durante la manifestazione ‘No Kings’ a Roma. “La vicenda che ha colpito Ilaria Salis questa mattina richiama la democrazia in modo potente – aggiunge. – Prendiamo atto positivamente che la Questura di Roma ha smentito ogni relazione tra il cosiddetto controllo preventivo e la manifestazione di oggi. Ne siamo contenti. Ma la questione è ancora più grave: perché il governo italiano non si è mosso? Era informato? L’idea che un’eurodeputata possa essere controllata in tutti i suoi spostamenti, che un parlamentare protetto da prerogative precise dettate dalla nostra Costituzione – io capisco che a questo governo la Costituzione proprio non piaccia – è un fatto enorme. Noi pretendiamo che oggi Piantedosi dia una risposta e che Tajani convochi l’ambasciatore tedesco. Chiediamo che le autorità della Repubblica ci dicano che cosa stanno facendo”, conclude Fratoianni.