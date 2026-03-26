Iran, Trump: "Con l'accordo giusto, lo Stretto di Hormuz riaprirà"

Se l’Iran farà “l’accordo giusto, lo Stretto di Hormuz riaprirà”. Lo ha detto il presidente Donald Trump, presiedendo una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Il tycoon ha affermato che gli Usa avevano stimato una periodo di circa 4-6 settimane per completare la missione contro l’Iran, ma che “A 26 giorni dall’inizio, siamo molto in anticipo rispetto al programma”. “Il regime sta ammettendo a sé stesso di essere stato sconfitto in modo decisivo”, ha aggiunto Trump, “ecco perché stanno parlando con noi per trovare un accordo. Non possono rimontare”.