Governo, Donzelli: "Meloni arriva a fine legislatura"

“Il mandato a Meloni lo hanno dato gli italiani e lei governa fino alla fine della legislatura. Adesso si apre una fase di un governo con ancora sempre maggiore attenzione nei confronti degli italiani per portare fino in fondo il programma che abbiamo presentato alle elezioni. Finito il tempo di questa legislatura ci presenteremo agli elettori e ovviamente loro sceglieranno in base a quello che abbiamo fatto con serenità. Se allontano l’ipotesi di una richiesta di voto prima della scadenza naturale della legislatura? Sì, ma non l’abbiamo mai ipotizzato”. Così il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, parlando con i cronisti nei pressi del Senato.