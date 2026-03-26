Governo, Donzelli: "Dimissioni Santanchè? Serviva dare segnale cambio di passo"

“Non lo decidono le opposizioni e i giornali quando il presidente del Consiglio pensa di cambiare un ministro, lo decide il presidente del Consiglio. Cosa è cambiato rispetto al passato per quanto riguarda il caso Santanchè? Banalmente il presidente del Consiglio sceglie i ministri con cui preferisce collaborare e li sceglie ovviamente insieme al presidente della Repubblica che poi li nomina. Però è una scelta del presidente del Consiglio”. Così il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, parlando con i cronisti nei pressi del Senato. E aggiunge: “Credo che ci fosse comunque la necessità di dare un segnale, un cambio di passo non tanto sulle materie tematiche del turismo, ma forse su alcuni messaggi che voleva dare molto chiari, che forse erano stati ricevuti anche da parte del voto degli elettori” sul referendum sulla giustizia.