Usa, Steve McCurry: "Bisogna rispettare gli alleati, tutti sconcertati"

“Dobbiamo sempre essere rispettosi dei nostri amici, dei nostri alleati. Penso che con l’Europa gli Stati Uniti abbiano sempre avuto un rapporto incredibile e poi abbiamo mancato di rispetto ai nostri amici e alleati, anche il Canada. Tutti sono perplessi e sconcertati. Penso che si debbano rispettare i propri amici e che la violenza e la guerra non siano mai la risposta giusta. Voglio dire, non siamo stati attaccati, quindi mi chiedo quale fosse il senso”. Lo dice a LaPresse il fotografo statunitense di fama mondiale Steve McCurry, a margine di un evento nel Principato di Monaco, sul ruolo degli Usa a livello internazionale.