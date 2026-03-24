Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 24 marzo 2026

Ultima ora

Usa, Steve McCurry: "Bisogna rispettare gli alleati, tutti sconcertati"

LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

Dobbiamo sempre essere rispettosi dei nostri amici, dei nostri alleati. Penso che con l’Europa gli Stati Uniti abbiano sempre avuto un rapporto incredibile e poi abbiamo mancato di rispetto ai nostri amici e alleati, anche il Canada. Tutti sono perplessi e sconcertati. Penso che si debbano rispettare i propri amici e che la violenza e la guerra non siano mai la risposta giusta. Voglio dire, non siamo stati attaccati, quindi mi chiedo quale fosse il senso”. Lo dice a LaPresse il fotografo statunitense di fama mondiale Steve McCurry, a margine di un evento nel Principato di Monaco, sul ruolo degli Usa a livello internazionale.