Cuba, 'Nuestra America flotilla' attracca a L’Avana

È attraccata al porto di L’Avana la ‘Nuestra America flotilla’. La barca a motore ‘Maguro’ è arrivata dopo essere salpata da Progreso, in Messico, lo scorso 21 marzo. Altre due imbarcazioni a vela dovrebbero raggiungere le coste cubane nei prossimi giorni. La barca, composta da 32 persone comprese di equipaggio, ha trasportato aiuti umanitari che vanno ad aggiungersi a quelli portati sull’isola negli scorsi giorni per via aerea dagli oltre 400 attivisti del ‘Nuestra America Convoy‘. Ad accoglierli una delegazione del governo e delle istituzioni cubane, oltre a molti degli attivisti del convoglio. Sulla banchina è stato allestito uno spazio per una breve cerimonia di benvenuto.

Poco dopo, nell’apposita zona del porto, gli attivisti hanno proceduto con lo scarico degli aiuti. Tra questi, oltre a cibo, medicine, e prodotti per bambini, anche biciclette e pannelli fotovoltaici, particolarmente utili in questa fase di blocco energetico, in cui reperire petrolio è molto difficile.