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martedì 24 marzo 2026

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Anarchici morti a Roma, Giannini: “Prosegue lavoro degli inquirenti, indagini importanti”

LaPresse
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(LaPresse) “Prosegue con molta attenzione il lavoro degli inquirenti, sono indagini importanti ma per ora non posso dire altro”. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, risponde così a una domanda sull’inchiesta aperta dopo la morte di due anarchici avvenuta in un’esplosione di un casolare nella Capitale. Giannini ha parlato a margine della commemorazione dell’eccidio delle Fosse Ardeatine anche della manifestazione contro il governo Meloni del 28 marzo prossimo, indetta dalle realtà di movimento e sostenuta anche dalla Cgil, dove si teme possano esserci incidenti: “Stiamo lavorando con la consueta serenità, stiamo parlando con tutte le parti coinvolte nella speranza che vada tutto bene”.