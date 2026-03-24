Anarchici morti a Roma, Giannini: “Prosegue lavoro degli inquirenti, indagini importanti”

(LaPresse) “Prosegue con molta attenzione il lavoro degli inquirenti, sono indagini importanti ma per ora non posso dire altro”. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, risponde così a una domanda sull’inchiesta aperta dopo la morte di due anarchici avvenuta in un’esplosione di un casolare nella Capitale. Giannini ha parlato a margine della commemorazione dell’eccidio delle Fosse Ardeatine anche della manifestazione contro il governo Meloni del 28 marzo prossimo, indetta dalle realtà di movimento e sostenuta anche dalla Cgil, dove si teme possano esserci incidenti: “Stiamo lavorando con la consueta serenità, stiamo parlando con tutte le parti coinvolte nella speranza che vada tutto bene”.