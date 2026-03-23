Referendum Giustizia, Landini: “Voto dice al governo di smetterla di comandare e iniziare a governare”

Maurizio Landini ha espresso la sua soddisfazione per il risultato del Referendum presso la sede del Comitato per il No, a Roma. “Questo voto dice a tutti quanti che la Costituzione per gli italiani non va toccata ma va realizzata e va applicata. Questo vuol dire che al centro di questa Costituzione c’è il lavoro, la sua condizione, ci sono i diritti e c’è l’eguaglianza e c’è la democrazia che si fonda sulla divisione e il rispetto dei vari poteri – ha spiegato il leader della Cgil – È un voto che chiede al governo di cambiare le proprie politiche economiche e sociali, di rinunciare all’idea di comandare questo Paese perché ha vinto le elezioni ma di provare seriamente a governarlo trovando le soluzioni insieme”.