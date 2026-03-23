Referendum Giustizia, in corteo per le vie del centro di Roma con i leader del campo largo

Le manifestazioni in Piazza Barberini, a Roma, per i festeggiamenti della vittoria del No al referendum sulla Giustizia si sono poi trasformate in un corteo spontaneo che si è notato per le vie del centro fino a Piazza del Popolo. In Piazza Dante le organizzazioni sindacali studentesche hanno sfilato assieme a tanti singoli cittadini e ai leader del cosiddetto “campo largo”, Giuseppe Conte, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Giunti in Piazza del Popolo il corteo è stato accolto dai fuochi d’artificio. Tutto si è svolto senza problemi. Tra i tanti slogan e canzoni per festeggiare la vittoria del No, anche un appello di unità da parte delle forze del centro-sinistra e la richiesta delle dimissioni di Giorgia Meloni.