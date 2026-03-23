Referendum Giustizia, Grosso: “Abbiamo ridato fiducia nella cosa pubblica a chi l’aveva persa”

“L’idea che questo nuovo entusiasmo sia stato suscitato da una questione che ha direttamente a che fare con la Costituzione, lasciatemelo dire, da costituzionalista mi emoziona”. Questo il primo commento al risultato del Referendum sulla giustizia di Enrico Grosso, presidente onorario del Comitato nazionale Giusto Dire No. “Quindi ringrazio veramente tutti – ha aggiunto – anche quelli che hanno votato sì, nel senso che tutti gli italiani si sono interrogati e per settimane si sono interessati della loro Costituzione”. Poi Grosso ha detto anche: “Gente che non andava a votare da anni, che aveva perso la fiducia nella cosa pubblica, forse quella fiducia tutti noi, tutti insieme, gliel’abbiamo ridata”.