Napoli, nasce l'AI Strategy Bootcamp

L’iniziativa svoltasi presso la Fabbrica Italiana dell’Innovazione, a Napoli, segna l’avvio dell’Alta Scuola di Formazione per il Management della Trasformazione AI-driven, un progetto formativo e innovativo rivolto a imprenditori, decision maker, manager e quadri aziendali chiamati a governare l’impatto dell’intelligenza artificiale nei modelli di business e nei processi organizzativi in settori che spaziano dalla Pubblica Amministrazione alla sanità, alla produzione industriale. La conferenza stampa ha visto la partecipazione di Enrico Carillo, direttore generale Stoà, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e Angelica Saggese, assessora al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania.