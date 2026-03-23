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lunedì 23 marzo 2026

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Iran, Merz: "Sono grato che Trump abbia deciso di sospendere gli attacchi"

LaPresse
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Il cancelliere tedesco Friedrich Merz accoglie con favore la decisione di Donald Trump di sospendere i raid contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane per cinque giorni. “Sono grato che abbia dichiarato che rinvierà tali attacchi e che ora apra anche alla possibilità di contatti immediati e diretti con la leadership iraniana”, ha detto il leader di Berlino in conferenza stampa. “Gli ho proposto di lavorare insieme e di fare tutto il possibile per raggiungere un cessate il fuoco nella regione. Al momento ciò risulta difficile. Inoltre, non è possibile senza il consenso di Israele. Non posso dirvi di più oggi. C’è molta speranza“, ha aggiunto.