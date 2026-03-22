Cuba, viceministro esteri: "Liberati i 51 prigionieri annunciati come atto simbolico per Santa Sede"

(LaPresse) I 51 prigionieri di cui settimana scorsa il governo di Cuba aveva annunciato la liberazione sono stati effettivamente liberati pochi giorni dopo. Ad annunciarlo il viceministro degli esteri cubano, Fernández de Cossío, durante un incontro con la stampa estera convocato a L’Avana: “Due o tre giorni dopo, sono tornati tutti a casa senza problemi e senza nessuna notizia al riguardo. Sono stati liberati”, chiarendo che la liberazione è avvenuta “sulla base della clemenza e delle disposizioni incorporate all’interno del nostro sistema legale e penale”. Alla domanda se il gesto fosse legato alle negoziazioni con gli Stati Uniti in corso, Fernández de Cossío chiarisce che non è così e spiega che si tratta di un atto simbolico che Cuba fa all’interno di un dialogo con la Santa Sede: “lo offriamo come gesto, ma è qualcosa che possiamo fare perché la nostra legge ci permette di farlo”. L’esponente del governo ha poi commentato l’avvicinamento delle due petroliere con petrolio russo verso l’isola: “La Russia ha il diritto di esportare carburante a Cuba, di inviare tutte le petroliere che vuole finché Cuba le accetta. E Cuba ha il diritto di accettare tutto il carburante che la Russia sarà pronta a inviare. Questo è quello che posso rispondere”. “Se le navi arriveranno o no? Non sono sulla nave, ma abbiamo il diritto di riceverlo e loro hanno il diritto di inviarlo. E nessun paese ha il diritto di interferire in quella spedizione. Non esiste una legge internazionale o una regolamentazione che impedisca a un paese, sulla base delle proprie leggi, di esportare verso un altro paese che opera anch’esso secondo le proprie norme, navigando in acque internazionali e rispettando il diritto internazionale. Non esiste una regola capace di fermarli. Questa è la posizione che abbiamo”, conclude il viceministro.