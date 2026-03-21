Ue, Orban: "Bruxelles non sta rispettando i trattati, li sta tradendo"

L’Unione europea nel mirino di Viktor Orban dopo il veto dell’Ungheria al prestito Ue da 90 miliardi per l’Ucraina che ha fatto infuriare gli altri Stati membri. “La democrazia sta morendo in Europa perché Bruxelles sta interferendo direttamente nelle elezioni nazionali e sta sostenendo le forze federaliste con il denaro. Bruxelles non sta rispettando i trattati; li sta tradendo”, ha spiegato in una conferenza dei conservatori che si è svolta a Budapest il primo ministro ungherese, che poi ha aggiunto: “E questo sta accadendo ora, in vista delle elezioni di aprile, anche qui in Ungheria. Chiedono apertamente che l’Ungheria abbia un governo filo-bruxellese e filo-ucraino. Beh, non succederà”. Poi Orban ha continuato sempre con un altro attacco all’Europa: “Ora la posta in gioco è più alta che mai. Se vinceremo, non solo difenderemo l’Ungheria, ma sfonderemo anche le porte dei progressisti a Bruxelles”.